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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Электрички на Ярославском направлении задержали из-за сорванных стоп-кранов

Причиной задержки электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги стал неоднократный срыв стоп-кранов неустановленными лицами, сообщила пресс-служба МЖД.

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Сегодня в 5.24 по заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению Московской железной дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы ввести движение поездов в график и сократить опоздания. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД».

Согласно сообщению, размещенному ЦППК в соцсети ВКонтакте, на Ярославском направлении задерживаются более десяти электричек.

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