Электрички на Ярославском направлении задержали из-за сорванных стоп-кранов
Причиной задержки электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги стал неоднократный срыв
Причиной задержки электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги стал неоднократный срыв
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Сегодня в 5.24 по заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв
Отмечается, что диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы ввести движение поездов в график и сократить опоздания. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Единого
Согласно сообщению, размещенному ЦППК в соцсети ВКонтакте, на Ярославском направлении задерживаются более десяти электричек.