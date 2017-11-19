В самарском аэропорту заблудившийся пассажир пробил головой стекло
18 ноября в аэропорту Курумоч произошло необычное ЧП. Один из пассажиров очень спешил на рейс, но на его пути появилось стекло.
18 ноября в аэропорту Курумоч произошло необычное ЧП. Один из пассажиров очень спешил на рейс, но на его пути появилось стекло.
— Пассажир опаздывал на рейс, заблудился в аэропорту, не заметил стекло и пробил его головой, — сообщил в своем микроблоге фотограф Алексей Кириленко. — Стекло вдребезги. Пассажиру норм.
На видео кажется, что мужчина будто не заметил, как часть стеклянной стены вдребезги рухнула на пол. Пассажир продолжил искать нужный ему выход.
В аэропорту эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.