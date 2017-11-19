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16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В самарском аэропорту заблудившийся пассажир пробил головой стекло

18 ноября в аэропорту Курумоч произошло необычное ЧП. Один из пассажиров очень спешил на рейс, но на его пути появилось стекло.

— Пассажир опаздывал на рейс, заблудился в аэропорту, не заметил стекло и пробил его головой, — сообщил в своем микроблоге фотограф Алексей Кириленко. — Стекло вдребезги. Пассажиру норм.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео кажется, что мужчина будто не заметил, как часть стеклянной стены вдребезги рухнула на пол. Пассажир продолжил искать нужный ему выход.

В аэропорту эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

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