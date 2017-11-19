В самарском аэропорту заблудившийся пассажир пробил головой стекло

— Пассажир опаздывал на рейс, заблудился в аэропорту, не заметил стекло и пробил его головой, — сообщил в своем микроблоге фотограф Алексей Кириленко. — Стекло вдребезги. Пассажиру норм.

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На видео кажется, что мужчина будто не заметил, как часть стеклянной стены вдребезги рухнула на пол. Пассажир продолжил искать нужный ему выход.