Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Путин ставит шах и мат Порошенко, загоняя его в тупик - СМИ
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
СМИ: Актёр из "Морских дьяволов" найден мёртвым в Петербурге
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
Валерия устроила девичник с бывшей женой Иосифа Пригожина
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
13Густой смог окутал Дели
10:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

10 лет тюрьмы грозит начальнику уголовного розыска Железнодорожного района

Показания против Ивана Сизинцева дал новосибирец, задержанный по подозрению в разбойном нападении. Почему на скамью подсудимых после допроса попал полицейский?

Источник: Вести - Новосибирск

Офицер на скамье подсудимых — случай исключительный. Прошлым летом Иван Сизинцев вызвал на беседу подозреваемого в преступлении. Молодой парень, предположительно совершил разбойное ограбление. Ранее был судим за особо тяжкое преступление. На следующий день после этого допроса он заявил — его избил начальник отдела уголовного розыска.

Татьяна Целищева, корреспондент: «Вот этот пункт полиции. После допроса подозреваемого в ограблении отпускают. Предупредив, что еще вызовут. Как уверяет молодой человек — он сразу сел на трамвай и поехал домой. Где его встречает сестра. Согласно ее показаниям, брат вернулся с кровоподтеками и цитирую: “с явными следами пальцев рук сотрудника полиции”. Якобы избитый также жалуется на головную боль. Вечером он едет в больницу, врач ставит диагноз сотрясение головного мозга. Запись о телесных повреждениях первично в медицинском журнале отсутствует. Появляется только утром — ее вписывает медсестра».

Мы попытались встретиться с пострадавшим. Дверь в квартиру нам не открыли. Но дали его номер телефона и на звонок Максим ответил.

Александр Кузин, адвокат Ивана Сизинцева: «Большой вопрос возникает относительно телесных повреждений. Телесные повреждения видели только родственники. Кто-то видел синие следы, кто-то видел красные, кто-то вообще ничего не видел никаких следов, кроме того, телесные повреждения потом не подтвердились судебно-медицинской экспертизой».

Расхождения, уверяет Сизинцев, и в ответе на вопрос, куда отправился якобы потерпевший после допроса. Молодой человек уверяет — через 15 минут был уже дома, где его на пороге с синяками встретила сестра. Однако данные, предоставленные сотовой компанией, на основе которых можно отследить перемещение абонента, говорят о другом. По закону на проверку заявления от пострадавшего отведено — от 3 суток до недели. Стремительность, с которой возбудили уголовное дело, защиту удивляет.

Александр Кузин, адвокат Ивана Сизинцева: «По моему мнению, по этому делу необходимо было провести качественную всестороннюю проверку заявления. Заявление поступает вечером, а на следующий день возбуждается уголовное дело».

Иван Сизинцев, подсудимый, начальник уголовного розыска Железнодорожного района г. Новосибирска: «Я четко знаю, человек преследовал одну цель — уйти от ответственности. И он на кон ставил свою судьбу, а получилось, моя встала».

У Ивана Сизинцева филологическое образование. В органы пришел после окончания Бийского университета. За 16 лет прошел путь от инспектора ДПС до начальника угро. Среди коллег всегда на хорошем счету. Большинство дел, за какие брался, раскрывал. В том числе и серийные преступления. Сегодня Сизинцеву грозит 10 лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сибирские спасатели помогут разбирать завалы на месте взрыва жилого дома в Ижевске
В Совбез ООН поступил новый проект резолюции по Сирии
Путин утвердил новые правила отказа в валютных операциях
СМИ: Вашингтон даст Украине $47 млн на летальное оружие
Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах
Генерал пообещал сопротивляться приказу Трампа о ядерном ударе
Аргентина получила сигналы от пропавшей подводной лодки
Минобороны: войска перевооружены комплексами «Искандер-М» на 80%
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь