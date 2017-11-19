10 лет тюрьмы грозит начальнику уголовного розыска Железнодорожного района

Источник: Вести - Новосибирск

Офицер на скамье подсудимых — случай исключительный. Прошлым летом Иван Сизинцев вызвал на беседу подозреваемого в преступлении. Молодой парень, предположительно совершил разбойное ограбление. Ранее был судим за особо тяжкое преступление. На следующий день после этого допроса он заявил — его избил начальник отдела уголовного розыска.

Татьяна Целищева, корреспондент: «Вот этот пункт полиции. После допроса подозреваемого в ограблении отпускают. Предупредив, что еще вызовут. Как уверяет молодой человек — он сразу сел на трамвай и поехал домой. Где его встречает сестра. Согласно ее показаниям, брат вернулся с кровоподтеками и цитирую: “с явными следами пальцев рук сотрудника полиции”. Якобы избитый также жалуется на головную боль. Вечером он едет в больницу, врач ставит диагноз сотрясение головного мозга. Запись о телесных повреждениях первично в медицинском журнале отсутствует. Появляется только утром — ее вписывает медсестра».

Мы попытались встретиться с пострадавшим. Дверь в квартиру нам не открыли. Но дали его номер телефона и на звонок Максим ответил.

Александр Кузин, адвокат Ивана Сизинцева: «Большой вопрос возникает относительно телесных повреждений. Телесные повреждения видели только родственники. Кто-то видел синие следы, кто-то видел красные, кто-то вообще ничего не видел никаких следов, кроме того, телесные повреждения потом не подтвердились судебно-медицинской экспертизой».

Расхождения, уверяет Сизинцев, и в ответе на вопрос, куда отправился якобы потерпевший после допроса. Молодой человек уверяет — через 15 минут был уже дома, где его на пороге с синяками встретила сестра. Однако данные, предоставленные сотовой компанией, на основе которых можно отследить перемещение абонента, говорят о другом. По закону на проверку заявления от пострадавшего отведено — от 3 суток до недели. Стремительность, с которой возбудили уголовное дело, защиту удивляет.

Александр Кузин, адвокат Ивана Сизинцева: «По моему мнению, по этому делу необходимо было провести качественную всестороннюю проверку заявления. Заявление поступает вечером, а на следующий день возбуждается уголовное дело».

Иван Сизинцев, подсудимый, начальник уголовного розыска Железнодорожного района г. Новосибирска: «Я четко знаю, человек преследовал одну цель — уйти от ответственности. И он на кон ставил свою судьбу, а получилось, моя встала».