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10:54 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Трамвай столкнулся с автобусом в центре Ростова

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавший.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Авария произошла 18 ноября на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Максима Горького. Там столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 35 Темерник — Центральный рынок и трамвай № 10 Лендворец — Сельмаш.

В салоне автобуса находились шесть пассажиров, в трамвае — только 34-летний водитель, он пострадал в результате столкновения.

Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает «Дон-ТР».

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