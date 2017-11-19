Трамвай столкнулся с автобусом в центре Ростова
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Авария произошла 18 ноября на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Максима Горького. Там столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 35 Темерник — Центральный рынок и трамвай № 10 Лендворец — Сельмаш.
В салоне автобуса находились шесть пассажиров, в трамвае — только 34-летний водитель, он пострадал в результате столкновения.
Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает «Дон-ТР».