Из московской квартиры похищены украшения более чем на 11 млн рублей
Как сообщают полицейские, кража произошла с 8 по 12 ноября.
Как сообщают полицейские, кража произошла с 8 по 12 ноября.
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Неизвестный похитил ювелирные изделия более чем на 11 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в
«В субботу 50-летняя женщина сообщила в полицию о краже из ее квартиры в Малом Кисловском переулке», — сказал сотрудник
Прибывшие на место полицейские установили, что в период с 8 по 12 ноября неизвестный зашел в квартиру и похитил украшения на 11,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».