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09:55 (мск), источник: ТАСС

Из московской квартиры похищены украшения более чем на 11 млн рублей

Как сообщают полицейские, кража произошла с 8 по 12 ноября.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Неизвестный похитил ювелирные изделия более чем на 11 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В субботу 50-летняя женщина сообщила в полицию о краже из ее квартиры в Малом Кисловском переулке», — сказал сотрудник пресс-службы.

Прибывшие на место полицейские установили, что в период с 8 по 12 ноября неизвестный зашел в квартиру и похитил украшения на 11,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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