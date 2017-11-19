Из московской квартиры похищены украшения более чем на 11 млн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Неизвестный похитил ювелирные изделия более чем на 11 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В субботу 50-летняя женщина сообщила в полицию о краже из ее квартиры в Малом Кисловском переулке», — сказал сотрудник пресс-службы.