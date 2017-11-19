Коммунальная авария лишила воды больше десяти домов на ОбьГЭСе в Новосибирске
Такие неудобства для местных жителей продлятся в течение суток.
Такие неудобства для местных жителей продлятся в течение суток.
Сегодня, 19 ноября, в Советском районе Новосибирска пятнадцать домов на сутки остались без холодной воды
Как сообщается на портале, аварийное отключение произошло
— Отключение до 4 утра завтрашнего дня. Авария на водоводе, — комментируют в единой
Пару дней назад по аналогичной причине мэрия, театры и 30 домов города день провели день без тепла и горячей воды. Такие неудобства коснулись 38 зданий.