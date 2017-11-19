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10:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Коммунальная авария лишила воды больше десяти домов на ОбьГЭСе в Новосибирске

Такие неудобства для местных жителей продлятся в течение суток.

Сегодня, 19 ноября, в Советском районе Новосибирска пятнадцать домов на сутки остались без холодной воды из-за случившейся аварии на водоводе. Как информирует муниципальный портал «Мой Новосибирск», 14 многоквартирных домов на улицах Часовой, Барьерной и 40 лет Комсомола лишились холодной воды сегодня рано утром, в 6:30.

Как сообщается на портале, аварийное отключение произошло из-за ремонта водовода на улице Часовой. Холодная вода будет отсутствовать и в других домах микрорайона «ОбьГЭС», которые попали под отключение.

— Отключение до 4 утра завтрашнего дня. Авария на водоводе, — комментируют в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска местным СМИ.

Пару дней назад по аналогичной причине мэрия, театры и 30 домов города день провели день без тепла и горячей воды. Такие неудобства коснулись 38 зданий.

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