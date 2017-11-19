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10:03 (мск), источник: VN.ru

Десять автомобилей собрало ДТП на Гусинобродском шоссе

Массовое ДТП с участием 10 автомобилей парализовало движение по Гусинобродскому шоссе Новосибирска. На месте работают медики и сотрудники ГИБДД.

Серьезная авария произошла днем 18 ноября в районе дома № 5 по Гусинобродскому шоссе. Водитель Toyota Vista выехал на встречную полосу, и собрал ДТП из шести участников движения, включая две Suzuki Grand Vitara, Lexus RX300, Nissan Tiida и Mitsubishi Pajero.

— «Тойота» при движении по ГБШ со стороны ул. Есенина в сторону ул. Доватора по непонятным причинам выезжает на встречку, где сталкивается с «Сузуки». От сильного удара «Сузуки» отлетает к краю проезжей части, а «Виста» летит дальше и бьет другую «Сузуки». Далее «Виста» бьет «Лексус», который бросает на «Ниссан» задней частью и на «Митсубиси» передней частью, — сообщил аварком «Автоспаса».

Во время загрузки произошла ошибка.

В ДТП пострадал виновник аварии — водитель «Тойоты», но от госпитализации он, предположительно, отказался. Авария сильно затруднила проезд по ГБШ. Спустя непродолжительное время на этом месте образовалось еще две аварии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая авария произошла возле ТЦ Дружба на ГБШ, где встретились Volkswagen и Toyota Filder. «Тойота» при выезде встала в пробку, водитель «Фольксвагена» начала движение на зеленый сигнал светофора и ударила его. Участники аварии бурно выясняли, кто виноват.

Еще через 20 минут на Гусинобродском шоссе водитель Toyota Vitz при перестроении в левый ряд зацепила Daewoo. Участники также спорят о вине.

«На ГБШ еще одна авария, третья за день — треш! Видимо магнитные бури сегодня бушуют именно там», — комментируют читатели в соцсетях.

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