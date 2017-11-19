Десять автомобилей собрало ДТП на Гусинобродском шоссе

Серьезная авария произошла днем 18 ноября в районе дома № 5 по Гусинобродскому шоссе. Водитель Toyota Vista выехал на встречную полосу, и собрал ДТП из шести участников движения, включая две Suzuki Grand Vitara, Lexus RX300, Nissan Tiida и Mitsubishi Pajero.

— «Тойота» при движении по ГБШ со стороны ул. Есенина в сторону ул. Доватора по непонятным причинам выезжает на встречку, где сталкивается с «Сузуки». От сильного удара «Сузуки» отлетает к краю проезжей части, а «Виста» летит дальше и бьет другую «Сузуки». Далее «Виста» бьет «Лексус», который бросает на «Ниссан» задней частью и на «Митсубиси» передней частью, — сообщил аварком «Автоспаса».

<div id="vk_post_-114046843_21963"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-114046843_21963", -114046843, 21963, 'PdwRUSxczLMvoSgf1ce6O2zDHJ_e')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В ДТП пострадал виновник аварии — водитель «Тойоты», но от госпитализации он, предположительно, отказался. Авария сильно затруднила проезд по ГБШ. Спустя непродолжительное время на этом месте образовалось еще две аварии.

<div id="vk_post_-114046843_21966"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-114046843_21966", -114046843, 21966, '2fk6Jt2_dZAzyLx_XHTyUlEBA1lF')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первая авария произошла возле ТЦ Дружба на ГБШ, где встретились Volkswagen и Toyota Filder. «Тойота» при выезде встала в пробку, водитель «Фольксвагена» начала движение на зеленый сигнал светофора и ударила его. Участники аварии бурно выясняли, кто виноват.

Еще через 20 минут на Гусинобродском шоссе водитель Toyota Vitz при перестроении в левый ряд зацепила Daewoo. Участники также спорят о вине.