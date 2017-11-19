Иномарка насмерть сбила челябинца, переходившего дорогу в темноте
Авария произошла в Ленинском районе.
Авария произошла в Ленинском районе.
Пешеход, пересекавший дорогу в не предназначенном для этого месте, погиб после наезда иномарки в Челябинске, сообщают в
Авария произошла в районе дома № 117 на улице Артёма в Ленинском районе около 23 часов 18 ноября. По данным сотрудников полиции, 48-летнего мужчину вблизи «зебры» сбил автомобиль Toyota Avensis под управлением 50-летнего водителя.
Напомним, ранее ГУ МВД сообщили, что за последний месяц на Южном Урале возросло количество случаев гибели пешеходов под колёсами машин. Только с начала ноября автомобили сбили 78 человек, 11 пострадавших скончались от полученных травм. Такую статистику полицейские связывают с ранним наступлением темноты и ухудшением погодных условий.