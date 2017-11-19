Иномарка насмерть сбила челябинца, переходившего дорогу в темноте

Пешеход, пересекавший дорогу в не предназначенном для этого месте, погиб после наезда иномарки в Челябинске, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла в районе дома № 117 на улице Артёма в Ленинском районе около 23 часов 18 ноября. По данным сотрудников полиции, 48-летнего мужчину вблизи «зебры» сбил автомобиль Toyota Avensis под управлением 50-летнего водителя.