Из-за снегопада в Омске за сутки произошло 96 аварий

Минувшая суббота, 18 ноября, выдалась тяжелой для омских автоинспекторов. Начиная с пятницы в городе и области сыпал снегопад. При этом в Омске стояла довольно теплая погода, поэтому осадки тут же превращались в слякоть, а вечером, когда на улице подморозило, — в гололед.

На скользких магистралях увеличилось число аварий. Всего за прошедшие сутки, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, зарегистрировали 96 дорожно-транспортных происшествий. В них получали травмы различной степени тяжести 13 человек.

Напомним, в субботу произошла тройная авария на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева. Там столкнулись маршрутка и две легковушки. На Левом берегу, улице 60 лет Победы, пассажирская «ГАЗель» протаранила фонарный столб, выехала на встречку и столкнулась с иномаркой.