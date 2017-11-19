Из-за снегопада в Омске за сутки произошло 96 аварий
В них пострадали 13 человек.
В них пострадали 13 человек.
Минувшая суббота, 18 ноября, выдалась тяжелой для омских автоинспекторов. Начиная с пятницы в городе и области сыпал снегопад. При этом в Омске стояла довольно теплая погода, поэтому осадки тут же превращались в слякоть, а вечером, когда на улице подморозило, — в гололед.
На скользких магистралях увеличилось число аварий. Всего за прошедшие сутки, как сообщили в
Напомним, в субботу произошла тройная авария на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева. Там столкнулись маршрутка и две легковушки. На Левом берегу, улице 60 лет Победы, пассажирская «ГАЗель» протаранила фонарный столб, выехала на встречку и столкнулась с иномаркой.
Отметим также, что, по данным открытых