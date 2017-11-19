Три автомобиля столкнулись на крупном перекрёстке в Челябинске
Фотографией с места происшествия горожане поделились в соцсети.
Фотографией с места происшествия горожане поделились в соцсети.
Авария с участием трёх легковых автомобилей произошла на
По данным чрезвычайного ведомства, столкновение произошло в 9:53 на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Информация о пострадавших не уточняется, обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
«Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России 4 человека и 1 единица техники», — рассказали в ведомстве.
Фотографиями с места аварии горожане поделились в соцсети.