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12:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Три автомобиля столкнулись на крупном перекрёстке в Челябинске

Фотографией с места происшествия горожане поделились в соцсети.

Авария с участием трёх легковых автомобилей произошла на северо-западе Челябинска утром 19 ноября, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, столкновение произошло в 9:53 на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Информация о пострадавших не уточняется, обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

«Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России 4 человека и 1 единица техники», — рассказали в ведомстве.

Фотографиями с места аварии горожане поделились в соцсети.

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