В Волгограде на мосту через Волгу столкнулись три «Лады»

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 8:15. 28-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2112, ехал по мосту через Волгу. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем, «Ладу» вынесло на полосу встречного движения, где она въехала в двигавшиеся навстречу «Ладу» четырнадцатой модели и «Ниву».

От удара автомобили разбросало по всей проезжей части, а на мосту через Волгу образовалась большая пробка. Водитель «двенадцатой» и его 35-летний пассажир, а также 78-летний водитель «четырнадцатой» после оказания первой медицинской помощи с различными травмами были доставлены в больницу. Водитель «Нивы» не пострадал.