В Волгограде на мосту через Волгу столкнулись три «Лады»
Столкновение сразу трех «Лад», в результате которого пострадали три человека, произошло в субботу, 18 ноября, на мосту через Волгу в Центральном районе Волгограда.
Столкновение сразу трех «Лад», в результате которого пострадали три человека, произошло в субботу, 18 ноября, на мосту через Волгу в Центральном районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
От удара автомобили разбросало по всей проезжей части, а на мосту через Волгу образовалась большая пробка. Водитель «двенадцатой» и его 35-летний пассажир, а также 78-летний водитель «четырнадцатой» после оказания первой медицинской помощи с различными травмами были доставлены в больницу. Водитель «Нивы» не пострадал.