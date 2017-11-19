В Воронежской области «ВАЗ» упал в пруд: погибли две женщины и ребенок

Источник: Новости Воронежа

Рано утром в субботу, 18 ноября, по дороге «Дон-Бобров-Таловая-Новохоперск» ехал 31-летний местный житель на «ВАЗ-21144».

По данным полиции, около 8:00 автомобиль съехал с дороги и упал в пруд. ЧП случилось в Таловском районе.

В аварии погибли сразу три пассажирки «Лады»: женщины 30 и 24 лет, а также 12-летняя девочка. Они скончались на месте ДТП.

«Водитель госпитализирован в больницу», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.