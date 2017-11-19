Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
В обход договора: СМИ о «запрещенной» ракете США
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16Обрушение жилого дома в Ижевске
15:57 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области «ВАЗ» упал в пруд: погибли две женщины и ребенок

ЧП случилось в Таловском районе.

Источник: Новости Воронежа

Рано утром в субботу, 18 ноября, по дороге «Дон-Бобров-Таловая-Новохоперск» ехал 31-летний местный житель на «ВАЗ-21144».

По данным полиции, около 8:00 автомобиль съехал с дороги и упал в пруд. ЧП случилось в Таловском районе.

В аварии погибли сразу три пассажирки «Лады»: женщины 30 и 24 лет, а также 12-летняя девочка. Они скончались на месте ДТП.
«Водитель госпитализирован в больницу», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Сейчас по факту аварии возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее гибель больше двух человек. Водителю грозит до 7 лет тюрьмы. Полиция устанавливает все подробности и обстоятельства случившегося.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Воронежской области мужчина в одиночку украл из сада 4,5 тонны яблок
Житель Воронежской области попался на хранении почти 2,5 кг маковой соломы
СПЧ попросил Совфед отклонить законопроект о СМИ-иноагентах
СК задержал двух человек по делу о ДТП в Марий Эл
Депутат предложил запретить дублированные фильмы на ТВ в России
Порошенко назвал Украину космической державой
NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет
Мугабе сняли с поста лидера правящей партии Зимбабве
История второй высадки человека на Луну
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь