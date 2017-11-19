В Уфе пойманный на взятке инспектор ДПС попытался скрыться на угнанной машине

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, 17 ноября инспектор, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых в Уфе остановил правонарушителя за выезд на полосу встречного движения при развороте. За непривлечение к административной ответственности полицейский потребовал от водителя 2 тыс. рублей.

«Увидев, что преступные действия по получению взятки были обнаружены сотрудниками контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД по РБ, с целью скрыться с места преступления инспектор побежал от служебного автомобиля, остановил проезжавшую машину “Шевроле Нива”, сел в нее, достал табельное оружие и под угрозой его применения и потребовал от водителя продолжить движение», — говорится в сообщении.

На одном из перекрестков водитель «Нивы» покинул машину, а инспектор был задержан.