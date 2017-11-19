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12:51 (мск), источник: Интерфакс

В Уфе пойманный на взятке инспектор ДПС попытался скрыться на угнанной машине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора полка ДПС в Уфе, который, пытаясь скрыться после получения взятки, завладел чужой машиной, угрожая табельным оружием, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, 17 ноября инспектор, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых в Уфе остановил правонарушителя за выезд на полосу встречного движения при развороте. За непривлечение к административной ответственности полицейский потребовал от водителя 2 тыс. рублей.

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«Увидев, что преступные действия по получению взятки были обнаружены сотрудниками контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД по РБ, с целью скрыться с места преступления инспектор побежал от служебного автомобиля, остановил проезжавшую машину “Шевроле Нива”, сел в нее, достал табельное оружие и под угрозой его применения и потребовал от водителя продолжить движение», — говорится в сообщении.

На одном из перекрестков водитель «Нивы» покинул машину, а инспектор был задержан.

Преступные действия полицейского квалифицированы по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения) и ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Фигуранты предъявлено обвинение.

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