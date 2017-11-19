В Сочи столкнулись машины ДПС и такси
Днем в субботу, 18 ноября, в курортном городе на улице Тюльпанов произошла авария с участием служебной машины автоинспекторов и такси.
Днем в субботу, 18 ноября, в курортном городе на улице Тюльпанов произошла авария с участием служебной машины автоинспекторов и такси.
Жители Сочи поспешили поделиться фотографиями с места событий в социальных сетях.
По словам очевидцев происшествия, машина ДПС и такси ехали в противоположных направлениях. Однако в
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Теперь правоохранителям предстоит определить виновника происшествия и причины столкновения.
В этот же день в Новороссийске на перекрестке улиц Советов и Цедрика произошла авария с участием маршрутки и легкового автомобиля.
Там столкнулись микроавтобус и Volkswagen Tiguan. Удар был такой силы, что маршрутка изменила траекторию движения, вылетела с проезжей части на тротуар и врезалась в стену многоквартирного дома.