Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с лидерами ЛДНР
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
СМИ: Актёр из "Морских дьяволов" найден мёртвым в Петербурге
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
«Мисс Мира-2017» стала 20-летняя индианка
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Военный переворот в Зимбабве
11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде в аварии с фурой погибли три человека

Три человека погибли, еще один с тяжелыми травмами доставлен в больницу в результате столкновения кроссовера с магистральным тягачом в Кировском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 1:26 воскресенья, 19 ноября.

49-летний мужчина, управляя кроссовером Suzuki Grand Vitara ехал по улице Лазоревой. Напротив автозаправочной станции у дома № 291 по улице Лазоревой он врезался в едущий в попутном направлении магистральный тягач Renault. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду искореженного металла, а водитель и двое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте до прибытия врачей «скорой помощи». Еще одна пассажирка иномарки, 45-летняя женщина, с различными травмами доставлена в больницу. За ее жизнь сейчас борются медики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
В Совбез ООН поступил новый проект резолюции по Сирии
Аргентина получила сигналы от пропавшей подводной лодки
Генерал пообещал сопротивляться приказу Трампа о ядерном ударе
Путин утвердил новые правила отказа в валютных операциях
СМИ узнали о разработке в ЕС сценария «хаотического» Brexit
Производители не будут повышать цены на шампанское к Новому году
NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь