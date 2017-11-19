В Волгограде в аварии с фурой погибли три человека

49-летний мужчина, управляя кроссовером Suzuki Grand Vitara ехал по улице Лазоревой. Напротив автозаправочной станции у дома № 291 по улице Лазоревой он врезался в едущий в попутном направлении магистральный тягач Renault. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду искореженного металла, а водитель и двое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте до прибытия врачей «скорой помощи». Еще одна пассажирка иномарки, 45-летняя женщина, с различными травмами доставлена в больницу. За ее жизнь сейчас борются медики.