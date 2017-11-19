В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего глухонемого мужчину
О его местонахождении ничего не известно со вчерашнего дня.
О его местонахождении ничего не известно со вчерашнего дня.
Новосибирские полицейские заявили о розыске пропавшего Лучевникове Сергее Николаевиче 1983 года рождения, который 18 ноября в 09:00 ушел из своей квартиры на улице Молодости и не вернулся. В последний раз мужчину видели на территории Ленинского района, где знакомые посадили его в автобус маршрута № 9 на остановке общественного транспорта «улица Связистов». С собой у Лучевникова была только социальная проездная карта. После этого мужчина не вернулся домой и не выходил на связь с близкими.
Приметы: на вид около 30 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, с проседью, коротко стриженые. Особые приметы: глухонемой. Был одет в пуховик синего цвета, шапку темную вязанную, черные джинсы и черные кроссовки.
— Всех, кому