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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего глухонемого мужчину

О его местонахождении ничего не известно со вчерашнего дня.

Новосибирские полицейские заявили о розыске пропавшего Лучевникове Сергее Николаевиче 1983 года рождения, который 18 ноября в 09:00 ушел из своей квартиры на улице Молодости и не вернулся. В последний раз мужчину видели на территории Ленинского района, где знакомые посадили его в автобус маршрута № 9 на остановке общественного транспорта «улица Связистов». С собой у Лучевникова была только социальная проездная карта. После этого мужчина не вернулся домой и не выходил на связь с близкими.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, с проседью, коротко стриженые. Особые приметы: глухонемой. Был одет в пуховик синего цвета, шапку темную вязанную, черные джинсы и черные кроссовки.

— Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Лучевникове Сергее Николаевиче, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232−65−65, 232−65−58, 232−27−02, 8−913−060−62−55, — сообщают в министерстве внутренних дел по Новосибирской области.

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