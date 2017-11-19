Очередной КамАЗ провалился под асфальт в Нижнем Новгороде
Инцидент произошел на улице Верхнепечерской.
Инцидент произошел на улице Верхнепечерской.
Очередной груженый КамАЗ провалился под асфальт в Нижнем Новгороде. Инцидент случился днем 18 ноября на улице Верхнепечерской в районе дома № 12. Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Самосвал, груженный щебнем, собирался входить в поворот, как вдруг его правые задние колеса почти полностью ушли в асфальт. По предварительной информации, никто не пострадал.
Стоит отметить, что проваливающиеся КамАЗы в Нижнем Новгороде уже стали притчей во языцех.
— Так вот кто ломает асфальт по всему городу, — пошутил Тоски Лимончело.
— Еще один портал открылся, — написала Любовь Плюснина.
Напомним, этим летом в «черную дыру» на Мещере грузовики проваливались дважды за месяц.