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11:48 (мск), источник: Sputnik.md

Чуда не случилось: пенсионер, спасенный прохожей в Кишиневе, не выжил

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Житель Кишинева, которого в субботу вечером сбил автомобиль в центре города, скончался в больнице, сообщили в соцсетях родственники пострадавшего.

Источник: Sputnik.md

В субботу на пересечении улиц Василе Александри и Митрополита Варлаама мужчину сбил автомобиль, когда он переходил дорогу.

В соцсетях появилось сообщение, что за жизнь пенсионера отчаянно боролась прохожая, которая сделала ему массаж сердца. Также на месте происшествия работала и бригада медиков скорой помощи.

В воскресенье, в комментариях под этим постом появилось сообщение, что мужчина скончался в больнице. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Всем спасибо. Но это мой отец… И он умер, его не спасли. Травма несовместима с жизнью», — написала дочь пострадавшего мужчины.

Комментариик этой статье
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