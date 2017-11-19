Чуда не случилось: пенсионер, спасенный прохожей в Кишиневе, не выжил

Источник: Sputnik.md

В субботу на пересечении улиц Василе Александри и Митрополита Варлаама мужчину сбил автомобиль, когда он переходил дорогу.

В соцсетях появилось сообщение, что за жизнь пенсионера отчаянно боролась прохожая, которая сделала ему массаж сердца. Также на месте происшествия работала и бригада медиков скорой помощи.

В воскресенье, в комментариях под этим постом появилось сообщение, что мужчина скончался в больнице. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.