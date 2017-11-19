На Эльмаше из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 150 человек

Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Стачек в Екатеринбурге. По предварительным данным хулиганы подожгли мусор на 3 этаже дома. В результате по всем этажам распространился едкий удушающий дым.

— Пожарные эвакуировали из дома 150 человек, из них 30 детей, — рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. — 10 человек пожарные вывели в масках «самоспасатель».