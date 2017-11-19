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12:47 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Движение поездов по графику на Ярославском направлении МЖД восстановлено

Движение пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после вмешательства неизвестных в работу транспорта, сообщили в пресс-службе МЖД.

«Пригородные поезда Ярославского направления МЖД курсируют по расписанию после вмешательства вандалов. Железнодорожники ввели в график электрички, которые ранее были задержаны в результате незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Ранее Агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу МЖД, сообщало, что сбой движения поездов на Ярославском направлении произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. По заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению МЖД.

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Движение поездов по графику на Ярославском направлении МЖД восстановлено
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