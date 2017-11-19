Движение поездов по графику на Ярославском направлении МЖД восстановлено

«Пригородные поезда Ярославского направления МЖД курсируют по расписанию после вмешательства вандалов. Железнодорожники ввели в график электрички, которые ранее были задержаны в результате незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Ранее Агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу МЖД, сообщало, что сбой движения поездов на Ярославском направлении произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. По заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению МЖД.