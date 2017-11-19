Движение поездов по графику на Ярославском направлении МЖД восстановлено
Движение пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после вмешательства неизвестных в работу транспорта, сообщили в
Движение пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после вмешательства неизвестных в работу транспорта, сообщили в
«Пригородные поезда Ярославского направления МЖД курсируют по расписанию после вмешательства вандалов. Железнодорожники ввели в график электрички, которые ранее были задержаны в результате незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство «Москва», ссылаясь на