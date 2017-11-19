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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске поймали информатора ложных сообщений о бомбе

Им оказался 40-летний местный житель.

Новосибирские сотрудники уголовного розыска задержали «телефонного террориста». По сообщению правоохранителей, 18 ноября в 16.02 оператору диспетчерской службы «112» поступил анонимный звонок с информацией о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из городских зданий, но приехав на указанное место, служители правопорядка убедились — сообщение оказалось ложным.

Сотрудникам МВД сразу же удалось установить личность звонившего — 40-летнего жителя Заельцовского района Новосибирска. Мужчину поймали по месту жительства и доставили в полицию. — Аудиозапись разговора изъята и приобщена к материалам дела. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. Проводится расследование, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — комментируют в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

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