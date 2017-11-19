Из-за крупного ДТП на трассе М-5 в районе Миасса закрыли движение
По предварительным данным, в аварии погибли два человека.
По предварительным данным, в аварии погибли два человека.
Движение по федеральной автодороге М-5 «Урал» оказалось заблокированным в оба направления
Авария произошла на 1776-м километре федеральной трассы. Как сообщили в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал», ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками MAN. Вторая фура оказалась на встречной полосе и задела «Ладу Приору», а также грузовик Sсania. В результате ДТП два человека погибли, один пострадал.
«В районе аварии дорожное покрытие чистое, сухое, без признаков гололедицы. На месте работают представители подрядной организации, готовые максимально быстро подготовить дорогу к обычному режиму работы после завершения следственных действий», — говорится в официальном сообщении.
В настоящий момент трасса в оба направления перекрыта. Движение в сторону Уфы пущено по городу Миассу, движение в сторону Челябинска — через поселок Ленинский. На месте работают следственные органы.