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12:39 (мск), источник: dostup1.ru

Из-за крупного ДТП на трассе М-5 в районе Миасса закрыли движение

По предварительным данным, в аварии погибли два человека.

Движение по федеральной автодороге М-5 «Урал» оказалось заблокированным в оба направления из-за крупного ДТП, случившегося в воскресенье, 19 ноября, рядом с городом Миасс (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария произошла на 1776-м километре федеральной трассы. Как сообщили в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал», ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками MAN. Вторая фура оказалась на встречной полосе и задела «Ладу Приору», а также грузовик Sсania. В результате ДТП два человека погибли, один пострадал.

«В районе аварии дорожное покрытие чистое, сухое, без признаков гололедицы. На месте работают представители подрядной организации, готовые максимально быстро подготовить дорогу к обычному режиму работы после завершения следственных действий», — говорится в официальном сообщении.

В настоящий момент трасса в оба направления перекрыта. Движение в сторону Уфы пущено по городу Миассу, движение в сторону Челябинска — через поселок Ленинский. На месте работают следственные органы.

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 Из-за крупного ДТП на трассе М-5 в районе Миасса закрыли движение
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