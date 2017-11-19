В Прикамье рыбак утонул, поплыв за отвязавшейся лодкой
В ледяной воде у него начались судороги.
В ледяной воде у него начались судороги.
В Чайковском очевидцы сообщили в полицию о том, что на их глазах утонул молодой рыбак.
— Они рассказали, что на берегу Камы молодой мужчина увидел, что его лодка отвязалась от причала и метров на двадцать отошла от берега, — рассказала
В субботу тело утонувшего рыбака удалось обнаружить. Сейчас его личность установлена, утонувшим оказался 35-летний житель Чайковского.
— Рыбакам надо быть предельно осторожными на реке в такое холодное время года, — напомнили сотрудники МЧС. — С начала сентября на водоемах Прикамья уже утонули 20 человек, и 14 из них — как раз во время рыбалки. Люди встают в лодке, перевешиваются через борт за уловом, забывая о том, что в случае ЧП в ледяной воде может не спасти даже спасательный жилет, что можно погибнуть от переохлаждения.