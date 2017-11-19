В Прикамье рыбак утонул, поплыв за отвязавшейся лодкой

В Чайковском очевидцы сообщили в полицию о том, что на их глазах утонул молодой рыбак.

— Они рассказали, что на берегу Камы молодой мужчина увидел, что его лодка отвязалась от причала и метров на двадцать отошла от берега, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Пермскому краю Оксана Бутина. — Тогда он разделся и полез в ледяную воду. Однако, не доплыв немного до лодки, скрылся под водой. Судя по всему, у него от холода начались судороги.

В субботу тело утонувшего рыбака удалось обнаружить. Сейчас его личность установлена, утонувшим оказался 35-летний житель Чайковского.