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12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье рыбак утонул, поплыв за отвязавшейся лодкой

В ледяной воде у него начались судороги.

В Чайковском очевидцы сообщили в полицию о том, что на их глазах утонул молодой рыбак.

— Они рассказали, что на берегу Камы молодой мужчина увидел, что его лодка отвязалась от причала и метров на двадцать отошла от берега, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Пермскому краю Оксана Бутина. — Тогда он разделся и полез в ледяную воду. Однако, не доплыв немного до лодки, скрылся под водой. Судя по всему, у него от холода начались судороги.

В субботу тело утонувшего рыбака удалось обнаружить. Сейчас его личность установлена, утонувшим оказался 35-летний житель Чайковского.

— Рыбакам надо быть предельно осторожными на реке в такое холодное время года, — напомнили сотрудники МЧС. — С начала сентября на водоемах Прикамья уже утонули 20 человек, и 14 из них — как раз во время рыбалки. Люди встают в лодке, перевешиваются через борт за уловом, забывая о том, что в случае ЧП в ледяной воде может не спасти даже спасательный жилет, что можно погибнуть от переохлаждения.

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