В Ростовской области задержали мужчину, который на остановке избил человека

Источник: Комсомольская правда

Все случилось в Сальске 28 октября: ночью на остановке между 37-летним местным жителем и 24-летним уроженцем поселка Рыбасово возник конфликт. Последний несколько раз ударил кулаком в лицо своего противника, после чего сбежал. Очевидцы вызвали полицию и скорую.

— Гражданин был госпитализирован, — рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. — В ходе оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого, он был доставлен в отдел.