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14:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали мужчину, который на остановке избил человека

В Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в нападении на человека.

Источник: Комсомольская правда

Все случилось в Сальске 28 октября: ночью на остановке между 37-летним местным жителем и 24-летним уроженцем поселка Рыбасово возник конфликт. Последний несколько раз ударил кулаком в лицо своего противника, после чего сбежал. Очевидцы вызвали полицию и скорую.

— Гражданин был госпитализирован, — рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. — В ходе оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого, он был доставлен в отдел.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. На время расследования уголовного дела с него взята подписка о невыезде.

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