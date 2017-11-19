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13:50 (мск), источник: ТАСС

По уголовному делу о ДТП в Марий Эл задержаны два человека

По данным СК, на грузовике, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России задержал по уголовному делу о ДТП в Марий Эл, где погибли 15 человек, водителя и арендатора лесовоза.

Об этом сообщили в пресс-службе СК.

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«После проведения необходимых следственных действий установлено, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины, в результате чего в условиях заснеженной дороги стал возможным занос полуприцепа на встречную полосу движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter», — отметили в СК.

По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель, 51-летний Ринат Маматов.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По подозрению в совершении этого преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа, 53-летний Руслан Мусаев.

«В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинения и направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения», — сообщили в СК.
ДТП произошло 16 ноября. В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля — лесовоза — погибли 15 человек, в том числе подросток. Еще четверо были госпитализированы.

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