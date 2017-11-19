По уголовному делу о ДТП в Марий Эл задержаны два человека
По данным СК, на грузовике, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины.
По данным СК, на грузовике, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины.
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России задержал по уголовному делу о ДТП в Марий Эл, где погибли 15 человек, водителя и арендатора лесовоза.
Об этом сообщили в
«После проведения необходимых следственных действий установлено, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины, в результате чего в условиях заснеженной дороги стал возможным занос полуприцепа на встречную полосу движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter», — отметили в СК.
По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель, 51-летний Ринат Маматов.
Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По подозрению в совершении этого преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа, 53-летний Руслан Мусаев.
«В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинения и направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения», — сообщили в СК.
ДТП произошло 16 ноября. В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля — лесовоза — погибли 15 человек, в том числе подросток. Еще четверо были госпитализированы.