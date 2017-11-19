По уголовному делу о ДТП в Марий Эл задержаны два человека

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России задержал по уголовному делу о ДТП в Марий Эл, где погибли 15 человек, водителя и арендатора лесовоза.

Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Читайте также Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл

«После проведения необходимых следственных действий установлено, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины, в результате чего в условиях заснеженной дороги стал возможным занос полуприцепа на встречную полосу движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter», — отметили в СК.

По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель, 51-летний Ринат Маматов.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По подозрению в совершении этого преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа, 53-летний Руслан Мусаев.