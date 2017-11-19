В автокатастрофе на М5 разбилось пять машин

Авария случилась на трассе М5 «Урал» в районе Миасса. По предварительной информации, столкновение произошло из-за водителя «ВАЗ 2112». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз «Ман», от удара «двенашку» понесло и она влетела под колеса другой фуры, тоже марки «Ман». Тот в свою очередь не справился с управлением и оказался на встречке, где столкнулся с «Приорой» и автомобилем «Скания».