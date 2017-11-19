В автокатастрофе на М5 разбилось пять машин
Двое человек погибли, один ранен.
Двое человек погибли, один ранен.
Авария случилась на трассе М5 «Урал» в районе Миасса. По предварительной информации, столкновение произошло
— В ДТП пострадало пять машин, погибло два человека и один ранен. Временно было перекрыто движение на трассе М5 и организован объезд по городу Миассу. Сейчас движение восстановлено, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в
Однако, стоит учесть, что за время затора на трассе скопилось большое количество машин и теперь скорость движения несколько снижена. Дорожники прогнозируют, что затор рассосется в течении 45 минут.