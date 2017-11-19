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15:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В автокатастрофе на М5 разбилось пять машин

Двое человек погибли, один ранен.

Авария случилась на трассе М5 «Урал» в районе Миасса. По предварительной информации, столкновение произошло из-за водителя «ВАЗ 2112». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз «Ман», от удара «двенашку» понесло и она влетела под колеса другой фуры, тоже марки «Ман». Тот в свою очередь не справился с управлением и оказался на встречке, где столкнулся с «Приорой» и автомобилем «Скания».

— В ДТП пострадало пять машин, погибло два человека и один ранен. Временно было перекрыто движение на трассе М5 и организован объезд по городу Миассу. Сейчас движение восстановлено, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Однако, стоит учесть, что за время затора на трассе скопилось большое количество машин и теперь скорость движения несколько снижена. Дорожники прогнозируют, что затор рассосется в течении 45 минут.

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