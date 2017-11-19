В Росгвардии ответили на обвинения в охране «вора в законе»

Источник: Агентство «Москва»

ФГУП «Охрана» Росгвардии отверг подозрения в том, что его сотрудники, пострадавшие при перестрелке в «Москва-Сити», занимались охраной «вора в законе».

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Как заявил РБК официальный представитель Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Валерий Грибакин, все договоры проходят проверку.

«Звучит тема, что мы охраняли чуть ли не вора в законе, но при заключении договоров проверяем все организации и невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов. Мы не ставим под сомнение чистоту договора по мероприятию в пятницу», — сообщил представитель организации.

По его словам, работавшие в пятницу сотрудники имеют опыт в горячих точках. Двое получили легкие ранение — находятся в больнице, где их уже опросили, добавил Грибакин. Он не стал комментировать информацию о том, что один из сотрудников в ходе инцидента лишился табельного оружия.