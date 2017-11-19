На трассе М-5 возобновлено движение после смертельного ДТП
Участок дороги под Миассом, где произошла массовая авария, очистили от обломков и открыли для машин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Участок дороги под Миассом, где произошла массовая авария, очистили от обломков и открыли для машин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Движение открыто в обе стороны. Изначально скорость потока была снижена
ДТП произошло на 1778 километре трассы М5 под Миассом. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в MAN, а затем в другой большегруз. От удара фура выехала навстречу Lada Priora и грузовику Scania.
В результате ДТП погибли 35-летняя