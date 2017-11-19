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15:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На трассе М-5 возобновлено движение после смертельного ДТП

Участок дороги под Миассом, где произошла массовая авария, очистили от обломков и открыли для машин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Движение открыто в обе стороны. Изначально скорость потока была снижена из-за скопившегося транспорта», — уточнили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

ДТП произошло на 1778 километре трассы М5 под Миассом. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в MAN, а затем в другой большегруз. От удара фура выехала навстречу Lada Priora и грузовику Scania.

В результате ДТП погибли 35-летняя женщина-водитель ВАЗа и 36-летний пассажир. Один человек ранен.

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