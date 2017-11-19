На трассе М-5 возобновлено движение после смертельного ДТП

ДТП произошло на 1778 километре трассы М5 под Миассом. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в MAN, а затем в другой большегруз. От удара фура выехала навстречу Lada Priora и грузовику Scania.