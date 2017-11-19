Тольяттинец удирал от полицейских на угнанном пикапе и врезался в дерево

К полицейским Тольятти обратился местный житель, который сообщил, что ночью неизвестный преступник, с дачного массива «Прилесье», похитил его автомобиль «ИЖ"-пикап. Ориентировка на угнанный автотранспорт была направлена всем наружным службам полиции.

Угонщика долго искать не пришлось. ИЖ-пикап, подходящий под описание ориентировок, был замечен инспекторами ДПС в районе Автограда. Ими была предпринята попытка остановить автомобиль, но водитель угнанного авто, проигнорировав требование сотрудников полиции, попытался скрыться. Инспекторами дорожно-патрульной службы было принято решение о преследования правонарушителя. Пытаясь уйти от преследования, мужчина в районе дома № 57 по улице Новозаводской, при совершении маневра, не справился с управлением, в результате чего влетел в дерево.

В ходе проверки, было установлено, что водитель находился за рулем транспортного средства без права его управления. На вопрос кому принадлежит автомобиль, мужчина смог лишь развести руками. К слову, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения правонарушитель отказался. Мужчина был доставлен отделение полиции, автомобиль помещен на специализированную стоянку.