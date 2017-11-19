Тольяттинец удирал от полицейских на угнанном пикапе и врезался в дерево
Теперь лихач будет «мотать» не километры, а, возможно, реальный срок.
Теперь лихач будет «мотать» не километры, а, возможно, реальный срок.
К полицейским Тольятти обратился местный житель, который сообщил, что ночью неизвестный преступник, с дачного массива «Прилесье», похитил его автомобиль «ИЖ"-пикап. Ориентировка на угнанный автотранспорт была направлена всем наружным службам полиции.
Угонщика долго искать не пришлось.
В ходе проверки, было установлено, что водитель находился за рулем транспортного средства без права его управления. На вопрос кому принадлежит автомобиль, мужчина смог лишь развести руками. К слову, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения правонарушитель отказался. Мужчина был доставлен отделение полиции, автомобиль помещен на специализированную стоянку.
По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.