Криминальная история в Ташкенте: учащийся ударил ножом соседа
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Инцидент произошел в субботу, 18 ноября, на территории Ташкентского района, сообщает UzNews со ссылкой на УВД Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Инцидент произошел в субботу, 18 ноября, на территории Ташкентского района, сообщает UzNews со ссылкой на УВД Ташкентской области.
Учащийся 3-курса профессионального колледжа бытового обслуживания и предпринимательства ударил ножом своего соседа 1970 года рождения.
Ссора произошла
Разозлившись, студент явился к дому «обидчика» и стал выяснять отношения. В свою очередь, сосед, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо отвечал юноше.
В результате перепалки 18-летний юноша ударил соседа столовым ножом в область живота. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.
По данному возбуждено уголовное дело по ст. 104 ч.1 УК РУз (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Ведется следствие.