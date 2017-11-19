Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16Обрушение жилого дома в Ижевске
16:03 (мск), источник: Sputnik

Криминальная история в Ташкенте: учащийся ударил ножом соседа

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Инцидент произошел в субботу, 18 ноября, на территории Ташкентского района, сообщает UzNews со ссылкой на УВД Ташкентской области.

Источник: Sputnik

Учащийся 3-курса профессионального колледжа бытового обслуживания и предпринимательства ударил ножом своего соседа 1970 года рождения.

Ссора произошла из-за того, что 47-летний сосед дал телефон молодого человека без его разрешения третьему лицу.

Разозлившись, студент явился к дому «обидчика» и стал выяснять отношения. В свою очередь, сосед, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо отвечал юноше.

В результате перепалки 18-летний юноша ударил соседа столовым ножом в область живота. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данному возбуждено уголовное дело по ст. 104 ч.1 УК РУз (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Ведется следствие.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Алишер Усманов может купить бельгийский футбольный клуб 'Андерлехт'
В МВД Узбекистана – новые назначения
СПЧ попросил Совфед отклонить законопроект о СМИ-иноагентах
СК задержал двух человек по делу о ДТП в Марий Эл
Депутат предложил запретить дублированные фильмы на ТВ в России
Порошенко назвал Украину космической державой
NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет
Мугабе сняли с поста лидера правящей партии Зимбабве
История второй высадки человека на Луну
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь