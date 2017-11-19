В Прикамье срочно госпитализировали 6 человек из частного приюта для бездомных в Коми округе
У 21 постояльца обнаружили различные болезни: чесотку, вшей, пролежни.
У 21 постояльца обнаружили различные болезни: чесотку, вшей, пролежни.
Работники минсоцразвития приняли решение о срочной госпитализации шестерых постояльцев из частного приюта в деревне Афонино Юсьвинского района, где проживали 17 бездомных женщин и 7 мужчин.
Этот приют в заброшенной деревне открыла местная жительница.
— Проживающие здесь больны педикулезом, лежачие имеют пролежни, постельное белье отсутствует либо ветхое и грязное, — сообщили в краевом минсоцразвития. — В ходе проверки у одного из них были обнаружены признаки пневмонии, его госпитализировали. Были эвакуированы еще 5 постояльцев, они направлены в
— Пожилых людей из приюта в Афонино привезли в больницу в ужасном состоянии — чесотка, вши, грибок, люди измождены, — прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков. — В прошлом году один из таких частных приютов — в Верхних Муллах — по ходатайству уполномоченного был закрыт. А вот приют в селе Покча в Чердынском районе может быть примером чуткого отношения к пожилым людям.