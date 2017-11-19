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16:48 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре на Ново-Садовой горела «Газель»

19 ноября в 14:00 по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Ново-Садовая, произошел пожар.

Горела грузовая «Газель». На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожарные оперативно потушили пламя, не допустив детонации топлива.

Пожар был локализован в 14:07, пожар ликвидирован в 14:08. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.

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В Самаре на Ново-Садовой горела "Газель"
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