В Самаре на Ново-Садовой горела «Газель»
19 ноября в 14:00 по адресу: Самара, Октябрьский район, улица
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19 ноября в 14:00 по адресу: Самара, Октябрьский район, улица
Горела грузовая «Газель». На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожарные оперативно потушили пламя, не допустив детонации топлива.
Пожар был локализован в 14:07, пожар ликвидирован в 14:08. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает