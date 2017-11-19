В Перми возбудили уголовное дело после смертельного массового ДТП на Восточном обходе

Напомним: страшная авария со смертельным исходом произошла поздно вечером в пятницу на Восточном обходе Перми. Столкнулись два автомобиля: Dodge, за рулем которого находилась 27-летняя пермячка, и BMW, под управлением 26-летнего мужчины.

От удара Dodge отбросило на встречку и в иномарку на полном ходу врезался грузовик Renault.

27-летняя Мария Н. погибла на месте, у нее остался 6-летний сын.