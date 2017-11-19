В Перми возбудили уголовное дело после смертельного массового ДТП на Восточном обходе
В жуткой аварии погибла молодая мама.
В жуткой аварии погибла молодая мама.
Напомним: страшная авария со смертельным исходом произошла поздно вечером в пятницу на Восточном обходе Перми. Столкнулись два автомобиля: Dodge, за рулем которого находилась 27-летняя пермячка, и BMW, под управлением 26-летнего мужчины.
От удара Dodge отбросило на встречку и в иномарку на полном ходу врезался грузовик Renault.
27-летняя Мария Н. погибла на месте, у нее остался 6-летний сын.
— По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. — Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.