28-летний нижегородец забил родного брата колуном

28-летний житель Ардатовского района подозревается в убийстве своего родного брата. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла 16 ноября в селе Кузятово Ардатовского района. Днем подозреваемый пришел в гости к своему старшему брату. Поссорившись на бытовой почве, гость схватил колун и нанес несколько ударов обухом по голове брату. От полученных ранений 32-летний мужчина погиб на месте.

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.