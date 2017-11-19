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16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

28-летний нижегородец забил родного брата колуном

Трагедия произошла в Ардатовском районе.

28-летний житель Ардатовского района подозревается в убийстве своего родного брата. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла 16 ноября в селе Кузятово Ардатовского района. Днем подозреваемый пришел в гости к своему старшему брату. Поссорившись на бытовой почве, гость схватил колун и нанес несколько ударов обухом по голове брату. От полученных ранений 32-летний мужчина погиб на месте.

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, в Урене расследуют тройное убийство: 16 ноября там были обнаружены в одном из домов тела трех зверски убитых человек. По горячим следам задержаны двое подозреваемых.

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