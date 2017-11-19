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19:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми джип, уходя от погони ДПС, протаранил иномарку

Водитель поврежденной машины записал погоню на видеорегистратор.

Утром в субботу в микрорайоне «Пролетарский» в Перми произошла сценка, достойная голливудского боевика.

Водитель Mitsubishi Outlander собирался заехать на автопарковку, как вдруг под нарастающие звуки полицейской сирены его машину протаранил джип зеленого цвета, за которым гналась патрульная машина.

Мгновения спустя вся кавалькады помчалась дальше. Через некоторое время следом пробежал сотрудник ДПС.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Авария произошла около торгового центра «Лето» 18-го — дата на регистраторе неправильная, — написал владелец протараненной машины в соцсети. — Меня взял на таран зеленый Jeep-Grand Cherokee, за которым гнались полицейские ДПС.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, личность виновника ДТП установлена, ему грозит лишение водительских прав.

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