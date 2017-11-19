В Перми джип, уходя от погони ДПС, протаранил иномарку

Утром в субботу в микрорайоне «Пролетарский» в Перми произошла сценка, достойная голливудского боевика.

Водитель Mitsubishi Outlander собирался заехать на автопарковку, как вдруг под нарастающие звуки полицейской сирены его машину протаранил джип зеленого цвета, за которым гналась патрульная машина.

Мгновения спустя вся кавалькады помчалась дальше. Через некоторое время следом пробежал сотрудник ДПС.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=163855745&id=456239021&hash=426f0db4d18ed0c8&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Авария произошла около торгового центра «Лето» 18-го — дата на регистраторе неправильная, — написал владелец протараненной машины в соцсети. — Меня взял на таран зеленый Jeep-Grand Cherokee, за которым гнались полицейские ДПС.