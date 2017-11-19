В Уфе произошло массовое ДТП: есть пострадавший

По предварительным данным, «Хендай Солярис» врезался в, остановившиеся на светофоре, ВАЗ 14-й модели и «Рено Логан». Водитель южнокорейской иномарки не успел затормозить и пытался уйти от столкновения, поэтому задел попутные машины только по касательной. Тем не менее, этого хватило, чтобы пострадал человек.