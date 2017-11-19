Суд арестовал директора «дочки» «Газпром нефти» на два месяца

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Салехардский городской суд арестовал на два месяца руководителя одного из дочерних предприятий АО «Газпром нефть», депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который подозревается в коммерческом подкупе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

«Постановлением Салехардского городского суда, рассмотревшего ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении руководителя дочернего предприятия АО “Газпром нефть”, 19 ноября 2017 года принято решение о заключении указанного лица под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Следственное управление СК РФ по ЯНАО возбудило уголовное дело в отношении депутата окружного Законодательного собрания по статье «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, <…> совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». 17 ноября 2017 года в городе Ноябрьск он получил через посредника более 1 млн рублей за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия.