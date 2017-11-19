На Кубани потушили пожар на складе пиломатериалов

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в воскресенье произошел пожар в городе Лабинске в помещении склада пиломатериалов.

«В 17.16 (мск.) в Лабинском районе пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.