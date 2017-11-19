На Кубани потушили пожар на складе пиломатериалов
КРАСНОДАР, 19 ноя — РИА Новости. Пожар на площади 750 квадратных метров на складе пиломатериалов на Кубани ликвидирован, сообщает
КРАСНОДАР, 19 ноя — РИА Новости. Пожар на площади 750 квадратных метров на складе пиломатериалов на Кубани ликвидирован, сообщает
Ранее сообщалось, что в воскресенье произошел пожар в городе Лабинске в помещении склада пиломатериалов.
«В 17.16 (мск.) в Лабинском районе пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
В ликвидации пожара принимали участие 43 человека и 13 единиц техники, от МЧС России — 24 человека личного состава и 7 единиц техники.