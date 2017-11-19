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19:14 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре в лобовом ДТП на Ростовском шоссе погиб мужчина

В Краснодаре днем 19 ноября произошла авария с участием двух автомобилей, есть погибший.

На Ростовском шоссе в районе улицы Солнечной произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. На месте погиб 36-летний водитель, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Из-за аварии на шоссе было затруднено движение, образовалась пробка, передает канал «ЧП Краснодар».

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