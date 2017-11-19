В Краснодаре в лобовом ДТП на Ростовском шоссе погиб мужчина
В Краснодаре днем 19 ноября произошла авария с участием двух автомобилей, есть погибший.
В Краснодаре днем 19 ноября произошла авария с участием двух автомобилей, есть погибший.
На Ростовском шоссе в районе улицы Солнечной произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. На месте погиб 36-летний водитель, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.