Из-за коммунальной аварии в центре Перми затопило улицу Луначарского

Настоящий потоп случился сегодня в самом центре Перми.

— Асфальт вспучило, проезжая часть улицы Луначарского залита водой. Завтра здесь будет катушка! — писали в соцсетях очевидцы.

Коммунальщики сообщили, что здесь произошла коммунальная авария на водоводе в районе дома на улице Луначарского, 99.

На место выехали ремонтные работники компании «НОВОГОР-Прикамье».

Но, по большому счету все, что они пока смогли сделать, это перекрыть прохудившийся участок.

В результате с 16.05 без воды остались жители четырех многоэтажных домов в центре Перми — на улицах Борчанинова, 50, Луначарского, 97а, 97б и Пушкина, 89а.