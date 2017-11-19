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19:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за коммунальной аварии в центре Перми затопило улицу Луначарского

Ремонтники перекрыли воду в близлежащих многоэтажках.

Настоящий потоп случился сегодня в самом центре Перми.

— Асфальт вспучило, проезжая часть улицы Луначарского залита водой. Завтра здесь будет катушка! — писали в соцсетях очевидцы.

Коммунальщики сообщили, что здесь произошла коммунальная авария на водоводе в районе дома на улице Луначарского, 99.

На место выехали ремонтные работники компании «НОВОГОР-Прикамье».

Но, по большому счету все, что они пока смогли сделать, это перекрыть прохудившийся участок.

В результате с 16.05 без воды остались жители четырех многоэтажных домов в центре Перми — на улицах Борчанинова, 50, Луначарского, 97а, 97б и Пушкина, 89а.

Аварийно-ремонтные работы коммунальщики собираются проводить ночью, чтобы не мешать движению транспорта, поскольку предстоят раскопки на проезжей части улицы.

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