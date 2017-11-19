В Шахтах легковушка сбила троих детей, которые шли по переходу

В городе Шахты на улице Маяковского, около дома 136 «Б», автомобиль сбил сразу троих несовершеннолетних.

— По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-2114 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешеходов (от 8 до 12 лет), — рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. — Несовершеннолетние госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают инспекторы дорожно-патрульной службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.