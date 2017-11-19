В Шахтах легковушка сбила троих детей, которые шли по переходу
В воскресенье, 19 ноября, около 17:30 в полицию поступило сообщение о
В воскресенье, 19 ноября, около 17:30 в полицию поступило сообщение о
В городе Шахты на улице Маяковского, около дома 136 «Б», автомобиль сбил сразу троих несовершеннолетних.
— По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-2114 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешеходов (от 8 до 12 лет), — рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. — Несовершеннолетние госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают инспекторы
Напомним, ранее в Октябрьском сельском районе (федеральная трасса «Дон», около поселка Новоперсиановский) пострадали сразу шесть человек. Водитель иномарки Opel Sintra выскочил на дорогу, закрытую для ремонта, где врезался в водовозку. По факту аварии также начата проверка.