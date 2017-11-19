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20:25 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков в Чечне

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Двое боевиков уничтожены в Урус-Мартановском районе Чечни, сообщил в воскресенье глава республики Рамзан Кадыров.

Источник: РИА "Новости"

Как написал Кадыров в своем канале, двое молодых людей «предприняли попытку посягательства на жизнь сотрудников МВД и Росгвардии на посту вблизи села Рошни-Чу».

Их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления. Один из них житель соседнего региона — Ахмед Чахкиев, 1981 г.р., его сообщником был житель Алтайского края Адам Цуцаев, 1986 г. р.

«Они бросили гранату, а затем открыли стрельбу по посту (…) Оба бандита нейтрализованы. Жертв среди личного состава нет. Один полицейский получил легкие травмы. Ему оказана медицинская помощь», — заявил глава Чечни.

По его мнению, нападавшие были «завербованы через соцсети находящимися за рубежом эмиссарами международных террористических организаций прямо или косвенно опекаемых спецслужбами отдельных стран».

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