Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков в Чечне
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Двое боевиков уничтожены в
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Двое боевиков уничтожены в
Как написал Кадыров в своем
Их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления. Один из них житель соседнего региона — Ахмед Чахкиев, 1981 г.р., его сообщником был житель Алтайского края Адам Цуцаев, 1986 г. р.
«Они бросили гранату, а затем открыли стрельбу по посту (…) Оба бандита нейтрализованы. Жертв среди личного состава нет. Один полицейский получил легкие травмы. Ему оказана медицинская помощь», — заявил глава Чечни.
По его мнению, нападавшие были «завербованы через соцсети находящимися за рубежом эмиссарами международных террористических организаций прямо или косвенно опекаемых спецслужбами отдельных стран».