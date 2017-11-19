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21:05 (мск), источник: РИАМО

В Москве проводят проверку по факту избиения журналистки

Столичная полиция проводит проверку по факту избиения журналистки в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

«Девятнадцатого ноября в полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений журналистке одного из СМИ. По данному факту проводится проверка», — отмечается в сообщении.

Ранее канал РЕН ТВ сообщил об избиении своего корреспондента. Девушка приехала снимать репортаж о пожаре в стрелковом клубе на западе Москвы. Во время работы ее избил охранник заведения.

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