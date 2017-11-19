В Москве проводят проверку по факту избиения журналистки

«Девятнадцатого ноября в полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений журналистке одного из СМИ. По данному факту проводится проверка», — отмечается в сообщении.

Ранее канал РЕН ТВ сообщил об избиении своего корреспондента. Девушка приехала снимать репортаж о пожаре в стрелковом клубе на западе Москвы. Во время работы ее избил охранник заведения.