Три автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе, пострадали два человека
ДТП с участием трех автомобилей и двумя пострадавшими произошло на
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
ДТП с участием трех автомобилей и двумя пострадавшими произошло на
«На Алтуфьевском шоссе в районе д. 16 произошло столкновение трех автомобилей — ВАЗ 2107, Daewoo и BMW. Пострадали два человека, их осматривает «скорая», — отметил собеседница агентства.
Она добавила, что на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.