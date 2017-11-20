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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Еще одна голова «коррупционной гидры» «отрублена» в Приморье

Во Владивостоке вынесен приговор бывшему государственному инспектору отдела автотранспортного надзора по делу о взятке, сообщили Deita. ru в прокуратуре Приморья.

Фигурант занимал должность старшего государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю.

Действуя через посредника, инспектор получил от руководителя автотранспортной компании взятку в виде денег в размере 200 тыс. рублей.

Так, денежное вознаграждение было передано за попустительство должностного лица по службе в пользу указанной компании, которое выражалось в сокращении фактов выявления административных правонарушений в ее деятельности, а также составление протоколов на должностных лиц (а не на юридическое лицо), с целью уменьшения суммы штрафа.

При получении денежных средств в октябре 2016 года фигурант был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Взяткодатель действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, под контролем правоохранителей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности, суд приговорил его за содеянное к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Кроме того, суд также лишил его права занимать определенные должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на 2 года 6 месяцев.

Михаил Грач.

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