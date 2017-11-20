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04:06 (мск), источник: РИА Новости

Состояние выжившей после авиакатастрофы под Нельканом девочки улучшается

ХАБАРОВСК, 20 ноя — РИА Новости. Состояние трехлетней девочки — единственной выжившей в авиакатастрофе под Нельканом в Хабаровском крае — улучшается, сообщил РИА Новости в понедельник главный врач детской краевой больницы Иван Гончаров.

Источник: РИА "Новости"

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП «Хабаровские авиалинии», произошло днем 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Она доставлена в Хабаровск с легким сотрясением головного мозга и переломом ноги. В пятницу сообщалось, что врачи не исключают проведения оперативного вмешательства в связи с переломом.

«Лечение идет по плану, утвержденному консилиумом врачей. Состояние ребенка улучшается, мы довольны результатами», — сказал Гончаров.

Он не уточнил, будет ли проводиться оперативное вмешательство в понедельник.

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 Состояние выжившей после авиакатастрофы под Нельканом девочки улучшается
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