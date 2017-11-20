Сибирячка на Mitsubishi врезалась в машину «скорой»

Авария случилась накануне в Новосибирске. В 21.10 на перекрестке Ипподромской и Кропоткина встретились Mitsubishi Mirage и машина скорой помощи. Женщина за рулем легкового автомобиля выехала со стороны улицы Писарева, «скорая» — со стороны улицы Танковой.

— На перекрестке водитель «скорой» решил повернуть налево, хотя это запрещено дорожными знаками. Водитель пояснил, что выехал на перекресток, дождался, пока загорится красный сигнал светофора встречному потоку и начал совершать маневр. В этот момент в заднюю правую часть «скорой» влетает «Митсубиси», водитель которой пояснила, что двигалась на моргающий желтый сигнал, — сообщают в группе «Мобильное приложение “Автоспас” Новосибирск». «Скорая» ехала на выезд, передвигаясь без маяков и сирены, в аварии никто не пострадал.