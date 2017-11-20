Семьям жертв авиакатастрофы под Нельканом выплатят 6,4 миллиона рублей

Источник: РИА "Новости"

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП «Хабаровские авиалинии», произошло днем 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

Уточняется, что деньги перечислены по распоряжению губернатора региона Вячеслава Шпорта.

«На выплаты единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших граждан перечислено 6,4 миллиона рублей. На организацию захоронения погибших — 480 тысяч рублей. Выплаты начались», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что похороны погибших в авиакатастрофе состоялись в субботу. Двоих летчиков похоронили в Хабаровске. Четверых местных жителей — в поселках Нелькан и Джигда.