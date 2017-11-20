Иркутянина оштрафовали за нацистскую символику в соцсетях

Как 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда, по данному факту прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20. 3 КоАП РФ, которое было передано в суд.

В силу ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики или экстремистских организаций запрещены федеральными законами и влечет за собой установленную законом ответственность. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, запрещается пропаганда социального расового, национального, религиозного или языкового превосходства.