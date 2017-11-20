Иркутянина оштрафовали за нацистскую символику в соцсетях
Иркутянина оштрафовали за размещение нацистской символики на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Иркутянина оштрафовали за размещение нацистской символики на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как 15 ноября 2017 года сообщила
В силу ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики или экстремистских организаций запрещены федеральными законами и влечет за собой установленную законом ответственность. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, запрещается пропаганда социального расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Своими действиями молодой человек совершил административное правонарушение. В судебном заседании он признал вину полностью. Постановлением Октябрьского районного суда Иркутска от 15 ноября 2017 года иркутянин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа.