В Свирске по факту гибели троих детей на пожаре СКР завел дело

В Свирске возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре. Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Жилой дом по улице Радищева в Свирске загорелся вечером 17 ноября. На месте пожара найдены тела троих мальчиков: 2014 и 2015 годов рождения. Взрослых во время пожара в доме не было.