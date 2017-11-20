В Свирске по факту гибели троих детей на пожаре СКР завел дело
Огонь унес жизни братьев.
Огонь унес жизни братьев.
В Свирске возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре. Как пояснили в
Жилой дом по улице Радищева в Свирске загорелся вечером 17 ноября. На месте пожара найдены тела троих мальчиков: 2014 и 2015 годов рождения. Взрослых во время пожара в доме не было.
Как стало известно, семья, в которой воспитывались близнецы и их 2-летний брат, состояла на учёте в ПДН. На месте происшествия работают следователи. Тела мальчиков в ближайшее время изучит