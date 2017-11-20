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04:45 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Свирске по факту гибели троих детей на пожаре СКР завел дело

Огонь унес жизни братьев.

В Свирске возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре. Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Жилой дом по улице Радищева в Свирске загорелся вечером 17 ноября. На месте пожара найдены тела троих мальчиков: 2014 и 2015 годов рождения. Взрослых во время пожара в доме не было.

Как стало известно, семья, в которой воспитывались близнецы и их 2-летний брат, состояла на учёте в ПДН. На месте происшествия работают следователи. Тела мальчиков в ближайшее время изучит судебно-медицинская экспертиза.

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